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Сегодня, 01:05

«Спокойно могли выходить из группы». Дивеев о провале сборной на Евро-2020

Защитник сборной России Дивеев считает, что команда могла спокойно выйти в плей-офф Евро-2020
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник сборной России Дивеев прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы-2020.

— Перед чемпионатом Европы ты сказал: «Главное — не обосраться».
— Как вы слова запоминаете! Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось.

— Почему ты думаешь, что могли?
— С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в «девятку». Думаю, все по-другому бы сложилось.

— В Дании прямо сумасшествие на трибунах было.
— Да, наверное, лучший стадион, где я играл. Именно в плане поддержки. И хотя трибуны были против нас, но как они болели за свою команду! Для меня это был шок.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, одержав одну победу в трех матчах.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева

Игорь Дивеев
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