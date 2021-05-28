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Варан: «Сейчас не время говорить о моем будущем, я сосредоточен на сборной Франции и Евро»

10:46
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Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба.

«Моя первая реакция — это большая гордость за то, что я работал вместе с ним в течение 10 лет с тех пор, как он подобрал меня в «Лансе». Я многому научился, он очень человечный тренер, источник вдохновения для меня и многих игроков, которые работали с ним. Его уход обязательно станет особенным. Я смог поговорить с ним. Надеюсь, в остальном все будет хорошо. Он отличный тренер и отличный человек.

Мое будущее? Сейчас не время об этом говорить, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы», — приводит слова Варана официальный сайт Федерации футбола Франции.

27 мая Зидан покинул пост главного тренера «Реала». В завершившемся сезоне мадридцы под руководством француза заняли второе место в чемпионате Испании и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Челси». При этом команда не завоевала ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что Варан может покинуть «Реал». В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

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