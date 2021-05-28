Варан рад возвращению Бензема в сборную Франции

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился впечатлениями от возвращения в сборную Франции его одноклубника Карима Бензема.

«Я очень рад возвращению Карима в команду. В течение 5-6 лет я находился в довольно сложной ситуации, когда мне задавали вопросы о нем. Между другом и тренером, с которым я выиграл все свои трофеи... Я очень рад его возвращению, и я думаю, что этому рады многие игроки в команде. Мы быстро увидели хорошее взаимопонимание. В душе у него всегда была сборная Франции, он смотрел наши матчи и все, что с ней происходило.

Одно из величайших качеств Карима — заставлять других играть, создавать пространства. Он обладает техническими качествами, позволяющими связать игроков. Мы ждем, когда он выйдет на поле » , — приводит слова Варана официальный сайт Федерации футбола Франции.

33-летний форвард в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.