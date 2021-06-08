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Жириновский об ответе Украине: «Я бы предложил использовать в нашей форме карту Российской империи»

13:20
Владимир Жириновский. Фото «Известия»
Владимир Жириновский. Фото «Известия»
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал «СЭ» новую форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы-2020. На футболке изображен силуэт Крымского полуострова, а также политические лозунги.

 
Новая форма сборной Украины для чемпионата Европы-2021.На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

«От того, что Украина назовет Крым своим он таковым, конечно, не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия, и последние 7 лет он, к счастью, снова в составе нашей страны. А от того, что в Киеве кто-то будет повторять иное — ничего не изменится. Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина.

А в качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская. Даже слово «Украина» не использовалось, а по-украински, то есть, на смеси русского и польского языков, говорили только в глухих западных деревнях!

При этом мы можем выбрать в качестве музыки, под которую выходит национальная команда, имперский гимн «Боже, царя храни!». Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец», — сказал Жириновский «СЭ».

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

(Данил Алешин)

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