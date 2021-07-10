В Англии фанатку уволили после посещения полуфинала Евро
Продюсер цифрового контента Нина Фаруки была уволена после посещения полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании, сообщает The Telegraph.
Когда друг Нины достал билеты на матч, она понимала, что из-за недостатка сотрудников ей вряд ли смогут предоставить выходной. Чтобы поехать на игру из Брэдфорда, 37-летней женщине пришлось сказать начальству, что она заболела. Нина надеялась, что никто не узнает о ее поездке, но во время первого гола сборной Англии она попала в кадр телетрансляции.
О своем попадании в кадр Нина узнала еще во время матча, когда ей написали знакомые. Вскоре женщина узнала об увольнении за обман.
В разговоре с прессой Нина заявила, что ни о чем не жалеет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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