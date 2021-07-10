«Обид нет». Денис Макаров о том, что не сыграл ни минуты на Евро-2020

Полузащитник сборной России Денис Макаров высказался в интервью «СЭ» об отсутствии игрового времени на чемпионате Европы. 23-летний хавбек «Рубина» попал в заявку сборной на Евро-2020, но на поле не выходил.

— У тебя нет обиды, что ты прошел со сборной всю подготовку к Евро, но не сыграл ни минуты?

— Нет, я получил прекрасный опыт. Я видел футбол не с поля, но со скамейки. Для себя я сделал выводы. Понял над чем надо работать, куда двигаться. Нет никаких обид. Это футбол — надо двигаться вперед.