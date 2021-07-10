«Обид нет». Денис Макаров о том, что не сыграл ни минуты на Евро-2020
Полузащитник сборной России Денис Макаров высказался в интервью «СЭ» об отсутствии игрового времени на чемпионате Европы. 23-летний хавбек «Рубина» попал в заявку сборной на Евро-2020, но на поле не выходил.
— У тебя нет обиды, что ты прошел со сборной всю подготовку к Евро, но не сыграл ни минуты?
— Нет, я получил прекрасный опыт. Я видел футбол не с поля, но со скамейки. Для себя я сделал выводы. Понял над чем надо работать, куда двигаться. Нет никаких обид. Это футбол — надо двигаться вперед.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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