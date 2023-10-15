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Сегодня, 23:40

Турция разгромила Латвию и вышла на Евро-2024, Хорватия уступила Уэльсу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Турции празднуют гол в ворота Латвии.
Фото AFP

Сборная Турции разгромила Латвию на своем поле в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

У хозяев отличился дублем Дженк Тосун, по одному голу у Юнуса Акгюна и Керема Актюркоглу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu (Конья)
Турция
4:0
Латвия

В параллельном матче Уэльс дома победил Хорватию — 2:1. У валлийцев два мяча забил Харри Уилсон, единственный гол хорватов на счету Марио Пашалича.

Сборная Турции, лидирующая в группе D с 16 очками обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2024. Уэльс с 10 очками занимает второе место. Хорватия, набравшая 10 очков, уступает валлийцам по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Хорватия

Футбол
Сборная Латвии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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