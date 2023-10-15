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Сегодня, 20:56

Сборная Белоруссии упустила победу над Швейцарией, выигрывая 3:1 к 89-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Швейцария — Белоруссия.
Фото Reuters

Сборная Белоруссии на выезде сыграла вничью со Швейцарией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:3.

Счет на 28-й минуте открыл полузащитник хозяев Джердан Шакири. На 61-й минуте счет сравнял Макс Эбонг, а 8 минут спустя белорусов вывел вперед Денис Поляков. На 84-й минуте преимущество гостей удвоил Дмитрий Антилевский.

Швейцарцы сумели перевернуть игру в концовке — на 89-й минуте отличился Мануэль Аканджи, а еще через минуту забил Зеки Амдуни.

Сборная Белоруссии с 6 очками занимает пятое место в группе I после 8 матчей. Швейцария с 15 очками в 7 играх продолжает лидировать в группе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
3:3
Белоруссия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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