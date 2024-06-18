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Гол Гюлера принес сборной Турции победу над Грузией на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Турция — Грузия.
Фото Reuters

Сборная Турции обыграла Грузию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 3:1.

Турки вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Мерта Мюльдюра. Грузия отыгралась через 7 минут, забил Георгес Микаутадзе.

Победный гол сборной Турции на 65-й минуте забил Арда Гюлер. Окончательный счет на 90+7-й минуте установил Керем Актюркоглу,

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
3:1
Грузия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/final/groups/
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Арда Гюлер
Чемпионат Европы по футболу
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