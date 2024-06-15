Тренер сборной Шотландии Кларк: «Наша цель — четыре очка в следующих двух играх Евро»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Германии (1:5).

«Сборная Германии была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли с ней сравниться. Первый тайм ускользнул от нас очень быстро, мы не смогли закрепиться в игре. То, что нам нужно сделать на турнире, еще впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Наша цель — четыре очка в следующих двух играх», — приводит слова Кларка ITV Sport.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.