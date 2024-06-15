Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:41

Тренер сборной Шотландии Кларк: «Наша цель — четыре очка в следующих двух играх Евро»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Германии (1:5).

«Сборная Германии была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли с ней сравниться. Первый тайм ускользнул от нас очень быстро, мы не смогли закрепиться в игре. То, что нам нужно сделать на турнире, еще впереди. Мы должны сосредоточиться на этом. Наша цель — четыре очка в следующих двух играх», — приводит слова Кларка ITV Sport.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
0
Читайте также
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Олимпийская чемпионка Щербакова покинула группу Тутберидзе
Песков указал на неверное понимание Украиной мирного предложения Путина
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Не совсем прогрессивная: что может изменить новая шкала НДФЛ
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Флаги России на трибунах в матче открытия Евро-2024! Белгород, Йошкар-Ола и «Нулевка» засветились в Мюнхене
Шесть голов и одно удаление: Германия разгромила Шотландию на Евро
Кроос установил рекорд по точности передач в матчах чемпионата Европы
Иан Райт: «В Мусиале можно увидеть сходство с Кака»
Сборная Германии установила рекорд результативности для команд-хозяек чемпионатов Европы
Сборная Шотландии не нанесла ни одного удара в створ ворот Германии, забив благодаря автоголу Рюдигера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кроос установил рекорд по точности передач в матчах чемпионата Европы

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости