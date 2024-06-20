Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, что следит за Евро-2024

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что внимательно следит за Евро-2024. Специалист отдельно отметил матчи Германии и Италии.

— Как вам Евро?

— Каждую игру надо в отдельности разбирать. Мне очень понравилась по первым матчам Германия и Италия. С точки зрения системности игры и тех моментов, как команда начинает атаки и как обороняется. На Евро хорошие и напряженные матчи.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.