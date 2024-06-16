Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:52

Ваня Дркушич: «Мой прогноз — Словения выйдет из группы на Евро-2024»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич считает, что его национальная команда сможет выйти из группы на чемпионате Европы-2024.

Словения сыграет в одном квартете с Англией, Сербией и Данией.

«Я чувствую гордость, поскольку смогу защищать цвета моей сборной на таком большом турнире, как чемпионате Евро. И если быть честным, я верю, что у нас есть шанс выйти из группы. У нас достаточно качественный состав. Наша сила в атмосфере в команде, это нам может помочь выиграть матчи и дать стране результат. Мой прогноз — Словения выйдет из группы», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

В первом матче на чемпионате Европы Словения сыграет против Дании 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
0
Читайте также
100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шмаров оценил игру сборной Германии против Шотландии на Евро-2024

Кириченко: «Удивительно, что мой рекорд держался целых двадцать лет»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости