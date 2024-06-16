Ваня Дркушич: «Мой прогноз — Словения выйдет из группы на Евро-2024»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич считает, что его национальная команда сможет выйти из группы на чемпионате Европы-2024.

Словения сыграет в одном квартете с Англией, Сербией и Данией.

«Я чувствую гордость, поскольку смогу защищать цвета моей сборной на таком большом турнире, как чемпионате Евро. И если быть честным, я верю, что у нас есть шанс выйти из группы. У нас достаточно качественный состав. Наша сила в атмосфере в команде, это нам может помочь выиграть матчи и дать стране результат. Мой прогноз — Словения выйдет из группы», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

В первом матче на чемпионате Европы Словения сыграет против Дании 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.