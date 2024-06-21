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Сегодня, 04:33

Спаллетти причины поражения от Испании на Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал ключевые факторы пораженияот Испании (0:1) в матче Евро-2024.

«Мы были вялыми сегодня. Вот основная причина того, почему все так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений — это то, что мы были вялыми. Испания сегодня предстала командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу в игре, а нас в ней и не было за исключением последних 20 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.

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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036175--spain-vs-italy/
Евро-2024
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