Спаллетти оценил предстоящий матч Италии с Испанией на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче с командой Испании на Евро-2024.

«Для нас сейчас все матчи чемпионата — дерби. Так всегда на крупных турнирах. Это матчи, которые уникальны. И я отношусь к ним максимально внимательно», — цитирует слова Лучано Спаллетти derbyderbyderby.it.

Встреча команд пройдет сегодня, 20 июня. Начало — в 22.00 мск.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.