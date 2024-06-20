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Сегодня, 11:05

Спаллетти оценил предстоящий матч Италии с Испанией на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче с командой Испании на Евро-2024.

«Для нас сейчас все матчи чемпионата — дерби. Так всегда на крупных турнирах. Это матчи, которые уникальны. И я отношусь к ним максимально внимательно», — цитирует слова Лучано Спаллетти derbyderbyderby.it.

Встреча команд пройдет сегодня, 20 июня. Начало — в 22.00 мск.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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