Соучек назвал, чего не хватило Чехии в матче с Англией

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек после матча против Англии (0:1) на Евро-2020 отметил, что чехи могли добиться большего. По его мнению, команде не хватило хладнокровия в атаке.

«Мы могли добиться большего. Однако начали неудачно — сборная Англии доминировала на поле, особенно в первом тайме. Во втором стало получше, и игра пошла более равная, не хватало только хладнокровия перед чужими воротами. Надо было создавать больше моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Соучека.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.