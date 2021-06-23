Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Соучек назвал, чего не хватило Чехии в матче с Англией

02:53

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек после матча против Англии (0:1) на Евро-2020 отметил, что чехи могли добиться большего. По его мнению, команде не хватило хладнокровия в атаке.

«Мы могли добиться большего. Однако начали неудачно — сборная Англии доминировала на поле, особенно в первом тайме. Во втором стало получше, и игра пошла более равная, не хватало только хладнокровия перед чужими воротами. Надо было создавать больше моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Соучека.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.

Чехия — Англия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2924
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Это наш уровень. Лучше вкладывать больше средств в фигурное катание». Плющенко — о сборной России на Евро-2020
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020
«Ган играет в кошки-мышки, а Волков — мощный парень». Что говорят звезды UFC о бое москвича против небитого француза

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи