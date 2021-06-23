Ондржей Челустка: «Закончили матч с Англией лучше, чем в свой прежний приезд на «Уэмбли»

Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка после матча против Англии (0:1) на Евро-2020 отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, чехи сыграли недостаточно для набора очков.

«Мы знали, что игра будет тяжелой и сборная Англии накинется на нас. Ей удалось забить в дебюте встречи. Полагаю все же, что мы закончили матч лучше, чем в свой прежний приезд на «Уэмбли», но все равно для набора очков этого недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шевчика.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.