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Ондржей Челустка: «Закончили матч с Англией лучше, чем в свой прежний приезд на «Уэмбли»

02:32

Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка после матча против Англии (0:1) на Евро-2020 отметил, что игра получилась тяжелой. По его словам, чехи сыграли недостаточно для набора очков.

«Мы знали, что игра будет тяжелой и сборная Англии накинется на нас. Ей удалось забить в дебюте встречи. Полагаю все же, что мы закончили матч лучше, чем в свой прежний приезд на «Уэмбли», но все равно для набора очков этого недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шевчика.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.

Чехия — Англия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

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