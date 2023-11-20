Северная Македония сыграет со сборной Англии в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы в понедельник, 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе Tose Proeski Arena (Скопье, Северная Македония). Начало — в 22:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч Северная Македония — Англия в прямом эфире покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также на «Матч! Футбол 1» состоится перекличка игр, которые начнутся в 22.45 мск.

Англия cтала одной из тех сборных, которые сумели квалифицироваться на чемпионат Европы-2024 в октябре. Северная Македония уже лишилась шансов попасть на турнир.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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