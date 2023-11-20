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Украина — Италия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Матч отбора Евро 2024 Украина — Италия начнется 20 ноября в 22:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Италии.
Фото Reuters

Сборные Украины и Италии сыграют в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы в понедельник, 20 ноября. Матч состоится в Германии на «Бай-Арене» в Леверкузене. Встречу рассудит испанский судья Хесус Хиль Мансано. Начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В сетке вещания телеканалов медиахолдинга «Матч» трансляция игры Украина — Италия отсутствует — вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на телеканале «Матч! Футбол 1».

В этой встрече команды будут боротьюся за прямую путевку на чемпионат Европы-2024. Италия пройдет отбор, если не проиграет Украине в Леверкузене (при равенстве очков у чемпионов Европы преимущество по личным встречам, игра на своем поле — 2:1), поражение отправит команду Лучано Спаллетти в плей-офф Лиги наций.

Соответственно, Украина выйдет на Евро напрямую, если победит Италию, ничья или поражение отправят ее в дополнительный отбор — плей-офф Лиги наций.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

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