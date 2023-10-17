Дубль Кейна принес сборной Англии волевую победу над Италией и выход на Евро-2024

Сборная Англии дома обыграла Италию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Победу команде Гарета Саутгейта принес дубль Харри Кейна. Нападающий «Баварии» реализовал пенальти на 32-й минуте и забил с игры на 77-й. Еще один гол в активе Маркуса Рэшфорда (57-я минута). Единственный гол итальянцев на счету Джанлуки Скамакки (15-я).

В параллельном матче сборная Украины обыграла Мальту — 3:1. За Украину забили Артем Довбик (43-я минута) и Михаил Мудрик (85-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Райан Камензули.

За Мальту отличился Пол Мбонг (12-я минута).

Сборная Англии набрала 16 очков в 6 матчах и гарантировала себе выход на Евро-2024. Украина (13 очков) идет второй в группе C после 7 игр. Италия (10 очков в 6 матчах) занимает третье место, а Мальта (0) замыкает группу.