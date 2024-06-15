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Сборная Германии стала первой командой, стартовавший на Евро с победы с разницей в 4 мяча

Кирилл Бурдаков
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Сборная Германии разгромила Шотландию (5:1) в первом матче домашнего чемпионата Европы-2024. Немцы стали первой командой, которой удалось стартовать на Евро с победы с разнницей мячей «+4».

Более крупного успеха на старте турнира добивались только шведы в 2004 году, забив пять безответных мячей в ворота Болгарии.

Ранее разгромы фиксировались в первом для команды матче 10 раз. В четырех случаях мощный старт приводил к титулу, однажды — к попаданию в финал, трижды — к поражению в плей-офф. А в 2012 году сборная России после выноса чехов (4:1) набрала одно очко в двух встречах и не попала даже в четвертьфинал.

Все команда, одержавшие крупные победы в первом матче чемпионата Европы

Дата

Команда

Тренер

Матч

Итоговый результат

06.07.1960

СССР

Гавриил Качалин

Чехословакия — 3:0

Победа

17.06.1964

СССР

Константин Бесков

Дания — 3:0

Финал

11.06.2000

Франция

Роже Лемерр

Дания — 3:0

Победа

14.06.2004

Швеция

Ларс Лагербек, Томми Седерберг

Болгария — 5:0

1/4 финала

09.06.2008

Нидерланды

Марко ван Бастен

Италия — 3:0

1/4 финала

10.06.2008

Испания

Луис Арагонес

Россия — 4:1

Победа

08.06.2012

Россия

Дик Адвокат

Чехия — 4:1

3-е место в группе

11.06.2021

Италия

Роберто Манчини

Турция — 3:0

Победа

12.06.2021

Бельгия

Роберто Мартинес

Россия — 3:0

1/4 финала

15.06.2021

Португалия

Фернанду Сантуш

Венгрия — 3:0

1/8 финала

14.06.2024

Германия

Юлиан Нагельсманн

Шотландия — 5:1

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Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
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