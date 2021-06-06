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Сборная Англии будет преклонять колено во время Евро-2020

6 июня 2021, 10:36
Гарет Саутгейт. Фото AFP
Гарет Саутгейт. Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что его команда решила преклонять колено во время Евро-2020.

Саутгейт говорил, что его игроки могут отказаться от предматчевого ритуала вставать на одно колено после того, как англичане были освистаны собственными болельщиками во время товарищеской встречи с Австрией.

Однако Гарет побеседовал со своими подопечными, и англичане приняли единодушное решение продолжать преклонять колено, независимо от реакции трибун.

«Мы понимаем, что может быть кое-какая негативная реакция, но мы будем игнорировать это и двигаться вперед. Игроки устали от разговоров о последствиях, если они продолжают делать это или перестанут делать это. С них хватит, и этот вопрос для нас закрыт до конца турнира. Что будет, то будет», — цитирует Саутгейта The Guardian.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.

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