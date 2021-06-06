Гладилин заявил, что сборная России способна занять второе место в своей группе на Евро

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру сборной России в товарищеских играх с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0), а также поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате Европы.

«На том, что, не считая пенальти, в двух играх был забит лишь один мяч, сейчас не стоит фокусироваться. Внимание уделяется другим моментам. Та программа, по которой команда готовилась к чемпионату мира, сейчас повторяется — подвести игроков функционально, вывести их на максимальный уровень. И, видимо, отдельные моменты еще наигрывались, а задача на этом этапе ставилась другая. Вопросов по контрольным играм у меня нет. Подготовка идет, как и к чемпионату мира, состав стартовый плюс-минус тот же. Нюансы могут быть в зависимости от соперника. К Бельгии, естественно, подход будет один, а к Финляндии он должен быть другим. С финнами должна быть игра на результат, на победу. Сказать, что мы станем первыми в группе, было бы очень громким заявлением. Постараться можем, ну а занять второе место вполне реально», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии Россия встретится с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).