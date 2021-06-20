Саутгейт заявил, что Санчо может дебютировать на Евро в матче с Чехией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что полузащитник Джейдон Санчо может впервые появиться на поле на Евро-2020 в матче с Чехией.

«У нас есть несколько хороших футболистов, многие из них молоды и впервые приехали на большой турнир. Мы, как тренерский штаб, реалистичны в своих ожиданиях от этих игроков. Джейдон Санчо — среди них. Он хорошо тренировался в последние дни. Мы, конечно же, рассмотрим его и другие варианты и примем решение при определении состава», — приводит Goal слова Саутгейта.

В сезоне-2020/21 Санчо, выступающий за дортмундскую «Боруссию», забил 16 голов и отдал 20 результативных передач в 38 матчах. 21-летний англичанин не попал в заявку национальной команды на игру с Хорватией (1:0) и остался на скамейке запасных в матче с Шотландией (0:0).

Матч Чехия — Англия состоится 22 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).