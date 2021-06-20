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Форвард сборной Дании Поульсен: «Если не обыгрываешь Россию — значит, не заслуживаешь плей-офф»

12:59
Юссуф Поульсен. Фото Instagram
Юссуф Поульсен. Фото Instagram
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мнением о предстоящем матче против России.

«Я ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Мы очень постараемся выиграть. Я уверен: если мы покажем что-то похожее на то, что было в игре с Бельгией, то выиграем в понедельник. Наша судьба в группе зависит только от нас. Если не можешь победить Россию — значит, не заслуживаешь попадания в плей-офф. Мы сейчас в том положении, в котором можем воплотить наши надежды на этом турнире. Нужно просто выйти и сделать свое дело», — цитирует BT Поульсена.

Матч Россия — Дания состоится завтра, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск). После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Для выхода в плей-офф турнира Дании нужна победа над сборной России.

Дополнительная информация:

https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-06-20-kan-man-ikke-slaa-rusland-fortjener-man-ikke-at-gaa-videre

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи