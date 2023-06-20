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Тчуамени — о 1:0 с Грецией: «Мы могли бы сыграть и лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Греции (1:0).

«Мы были хороши. Сейчас мы находимся там, где хотели быть. Мы выполнили свою работу. Победа важнее всего, но мы могли бы сыграть и лучше. Завершить такой матч победой только со счетом 1:0 — это не то, чего мы ждали. Мы бы предпочли забить больше голов, как мы это сделали против Гибралтара. Но мы рады этой победе и можем идти и наслаждаться отдыхом», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.

Франция с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе B, Греция с 6 очками в трех матчах — на второй строчке.

Сборная Греции по футболу
Сборная Франции по футболу
Орельен Тчуамени
Чемпионат Европы по футболу
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