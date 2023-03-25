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Сегодня, 01:44

Сантуш о поражении от Чехии: «Ничего хорошего у сборной Польши не получалось»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Чехии (1:3).

«Сегодня ничего хорошего у нас не получалось, и я говорю не только о плохом старте. Мы знали, что чехи хорошо начинают встречи, но нам все равно не удавалось с этим справиться. Когда у нас не было мяча, чехи давили на нас своим типичным стилем, очень агрессивными контратаками, быстро переключаясь с обороны на атаку. Нам нужно быстро проанализировать нашу игру, потому что впереди у нас очень важная игра против Албании.

Я чувствую разочарование и грусть, и это не только мои чувства, но и чувства игроков. Должен быть баланс между защитой и атакой. Мы также должны работать над своим менталитетом, как реагировать на ситуации, подобные той, что произошла сегодня вечером", — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Польша 27 марта сыграет с Албанией, Чехия в этот же день встретится с Молдовой.

Сборная Польши по футболу
Сборная Чехии по футболу
Фернанду Сантуш
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