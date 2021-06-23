Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Ну лучшим футболистом встречи был назван 19-летний полузащитник Букайо Сака.

Обе сборные обеспечили себе попадание в плей-офф турнира до матча.