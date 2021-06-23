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Сака назван лучшим игроком матча Чехия — Англия

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Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Ну лучшим футболистом встречи был назван 19-летний полузащитник Букайо Сака.

Обе сборные обеспечили себе попадание в плей-офф турнира до матча.

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