Евро-2020, группа D: итоговая таблица

Сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Чехии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

По итогам трех встреч англичане набрали семь очков и вышли в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице группы D.

Соперником англичан станет сборная, которая займет второе место в группе F, где выступают команды Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Шотландии.

Хорваты с четырьмя очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф. Шотландцы с одним очком заняли последнее место и не пробились в 1/8 финала. Первой стала сборная Англии с семью очками, третьими финишировали чехи, набравшие четыре очка.

В 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е. В этом квартете выступают сборные Швеции, Словакии, Испании и Польши.

Итоговая таблица. Группа D: Англия — 7 очков (3 матча), Хорватия — 4 (3), Чехии — 4 (3), Шотландия — 1 (3).