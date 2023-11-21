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Сегодня, 21:00

Уэльс — Турция: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Матч отбора Евро 2024 Уэльс — Турция начнется 21 ноября в 22:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Турции.
Фото Reuters

Уэльс сыграет со сборной Турции в матче квалификации чемпионата Европы во вторник, 21 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, Уэльс. Начало — в 22:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч Уэльс — Турция в прямом эфире покажет спортивный телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Также на «Матч! Футбол 1» состоится перекличка игр, которые начнутся в 22.45 мск.

Уэльс пройдет отбор на чемпионат Европы, если победит Турцию и Хорватия не обыграет Армению. Соответственно, Хорватия сможет пройти, если победит Армению или Уэльс не обыграет Турцию, у хорватов при этом есть гарантированный запасной вариант — плей-офф Лиги наций.

Турция же вышла в финальный турнир Евро-2024 в октябре.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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