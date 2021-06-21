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Россия — Дания: Поульсен забил гол после грубейшей ошибки Зобнина

23:15
Юссуф Поульсен. Фото Twitter
Юссуф Поульсен. Фото Twitter
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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен отличился во втором тайме матча чемпионата Европы против России. Он сделал счет 2:0 в пользу датчан на 59-й минуте.

Поульсен отличился после грубейшей ошибки игроков сборной России. Голкипер Матвей Сафонов ввел рукой мяч в игру. Полузащитник Роман Зобнин не нашел продолжения атаки и решил вернуть мяч голкиперу, но вместо этого выкатил мяч точно под удар Поульсену, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Россия — Дания

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Иван Шитик все материалы автора
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