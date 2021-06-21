Россия — Дания: Поульсен забил гол после грубейшей ошибки Зобнина
23:15
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен отличился во втором тайме матча чемпионата Европы против России. Он сделал счет 2:0 в пользу датчан на 59-й минуте.
Поульсен отличился после грубейшей ошибки игроков сборной России. Голкипер Матвей Сафонов ввел рукой мяч в игру. Полузащитник Роман Зобнин не нашел продолжения атаки и решил вернуть мяч голкиперу, но вместо этого выкатил мяч точно под удар Поульсену, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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