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Вайналдум — о дубле в ворота Македонии: «Забил два легких гола»

23:12
Джорджиньо Вайналдум. Фото AFP
Джорджиньо Вайналдум. Фото AFP
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Лучшим игроком матча Евро-2020 Македония — Нидерланды был признан полузащитник Джорджиньо Вайналдум. Капитан голландцев сделал дубль в этой встрече (3:0).

«Всегда здорово, когда тебя признают лучшим игроком матча. Но если честно, то Френки де Йонг и Мемфис Депай больше этого заслуживают. Они сегодня сыграли невероятно.

Секрет в том, чтобы оказаться в нужном месте. Как вы сегодня видели, я забил два легких гола. Но ведь надо быть в том месте, куда придет мяч», — цитирует игрока сайт УЕФА.

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.

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