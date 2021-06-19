Россия — Дания: когда матч, дата и время начала игры Евро
Сборная России проведет заключительный матч группового турнира чемпионата Европы по футболу в понедельник, 21 июня. Соперник — команда Дании.
Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен Арена» и начнется в 22.00 по московскому времени.
По итогам двух туров российская сборная занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав 3 очка в матче против Финляндии (1:0) и потерпев поражение от Бельгии (0:3) на старте турнира.
Матч Россия — Дания в прямом эфире российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.
Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.
Все расклады по возможному выходу сборной России из группы в плей-офф можно изучить здесь
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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