Сборная России проведет заключительный матч группового турнира чемпионата Европы по футболу в понедельник, 21 июня. Соперник — команда Дании.

Встреча пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен Арена» и начнется в 22.00 по московскому времени.

По итогам двух туров российская сборная занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав 3 очка в матче против Финляндии (1:0) и потерпев поражение от Бельгии (0:3) на старте турнира.

Матч Россия — Дания в прямом эфире российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.