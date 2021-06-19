Юго Ллорис заявил, что сборная Венгрии отдала всю душу в матче с Францией
Вратарь сборной Франции Юго Ллорис прокомментировал ничью в матче с Венгрией (1:1) на Евро-2020.
«Тренер попросил нас не вешать голову, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 19 июня. — Мы выложились на сто процентов, чтобы добыть эту ничью. Хотя мы приехали сюда ради другого результата, нам придется его принять.
В таких матчах сложно отыгрываться, когда соперник выходит вперед. Венгры хорошо организованы и отдали сегодня всю душу с помощью поддержки своих болельщиков. Мы разочарованы, хотели взять три очка, но надо сохранять оптимизм».
В составе сборной Венгрии отличился Аттила Фиола. У французов забил Антуан Гризманн.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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