Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии сможет сыграть против Германии
15:58
Нападающий и капитан сборной Венгрии Адам Салаи сможет помочь своей национальной команде в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Германии, сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
33-летний форвард получил тепловой удар в поединке второго тура Евро-2020 против Франции (1:1).
В итоге Салаи прошел медицинское обследование, по результатам которого, у форварда не обнаружено проблем со здоровьем. Таким образом, он сможет принять участие в матче против Германии.
Матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня.
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