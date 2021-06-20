Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии сможет сыграть против Германии

Нападающий и капитан сборной Венгрии Адам Салаи сможет помочь своей национальной команде в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Германии, сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

33-летний форвард получил тепловой удар в поединке второго тура Евро-2020 против Франции (1:1).

В итоге Салаи прошел медицинское обследование, по результатам которого, у форварда не обнаружено проблем со здоровьем. Таким образом, он сможет принять участие в матче против Германии.

Матч Германия — Венгрия пройдет в среду, 23 июня.