Сегодня, 21 июня, сборная России сыграет против Дании в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Эта встреча станет заключительной для нашей команды в рамках группы. В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020.

Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Сборные России и Дании впервые сыграют друг с другом в рамках чемпионата Европы.

Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.