Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Сегодня, 21 июня, сборная России сыграет против Дании в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Эта встреча станет заключительной для нашей команды в рамках группы. В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020.
Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.
Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.
Сборные России и Дании впервые сыграют друг с другом в рамках чемпионата Европы.
Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю