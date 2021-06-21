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Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча

09:05
Форвард сборной России Артем Дзюба. Фото instagram.com/teamrussia
Форвард сборной России Артем Дзюба. Фото instagram.com/teamrussia
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Сегодня, 21 июня, сборная России сыграет против Дании в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Эта встреча станет заключительной для нашей команды в рамках группы. В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020.

Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Сборные России и Дании впервые сыграют друг с другом в рамках чемпионата Европы.

Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Ревенко все материалы автора
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