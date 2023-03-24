Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в официальных матчах за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче отборочного турнира Евро-2024 против Лихтенштейна (4:0).

38-летний португалец достиг отметки в 100 голов в официальных матчах. Никому ранее в истории футбола не удавалось такое. Он забивает за сборную уже на протяжении 20 лет подряд.

Матч с Лихтенштейном стал для Роналду 197-м за сборную Португалии — нападающий установил мировой рекорд по числу игр за национальные команды.