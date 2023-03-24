Италия — Англия: видеообзор матча отбора Евро-2024

Сборная Англии выиграла у Италии (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

В первом тайме полузащитник Деклан Райс и форвард Гарри Кейн забили у англичан. После перерыва нападающий итальянцев Матео Ретеги отыграл один мяч.

В концовке встречи защитник сборной Англии Люк Шоу получил красную карточку.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С. Италия — четвертая.