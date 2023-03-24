Кейн — о рекордном голе за сборную Англии: «Это волшебный момент»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Италией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы. В этой встрече он забил гол и стал лучшим бомбардиров в истории английской сборной.

«Мы очень рады снова надеть футболки сборной Англии и начать квалификацию с победы. Конечно, это был пенальти, но как только мяч оказался в сетку, было столько эмоций. Это волшебный момент. Спасибо всем, кто помог мне добраться до этого рекорда. Это отличная ночь. Мы так давно не выигрывали в Италии. Забить и выиграть — это нечто», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

После первого тура сборная Англии с 3 очками занимает 2-е место в группе С.