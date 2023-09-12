Роберто Мартинес: «При счете 4:0 или 5:0 сборная Португалии продолжала играть так же, как при счете 0:0»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Люксембурга (9:0).

«Для меня это было продолжение работы, которая началась в понедельник. Нам пришлось прибавлять после игры со Словакией, так как у нас было больше времени с игроками. Сегодня порадовало то, что при счете 4:0 или 5:0 команда продолжала играть так же, как при счете 0:0. Это показывает ценности игроков и то, что уважение к команде имеет важное значение.

Мы знаем, что оставаться непобежденным всегда сложно, но это достижимо. Когда видишь работу на тренировках и самоотдачу игроков, я очень доволен их отношением. Мы можем ожидать подобных результатов, поскольку качество футболистов, как всем известно, находится на самом высоком уровне", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Дубли за хозяев оформили Гонсалу Инасиу (12-я и 45-я минуты), Гонсалу Рамуш (18-я и 34-я) и Диогу Жота (57-я и 77-я) Еще по голу на счету Рикарду Орты (67-я), Бруну Фернандеша (83-я) и Жоау Феликса (88-я).

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.