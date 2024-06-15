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Кристи: «Самое главное для сборной Шотландии — это собраться с силами и попытаться вернуть себе немного позитива в игре со Швейцарией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Шотландии Райан Кристи прокомментировал поражение от Германии (1:5) в матче чемпионата Европы-2024.

«Самое главное — это собраться с силами, выйти на матч со Швейцарией и попытаться вернуть себе немного позитива. Германия — команда мирового класса. Мы извлечем из этого урок и, надеюсь, подойдем к следующим двум играм с шансом добиться положительного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристи.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036161--germany-vs-scotland/
Футбол
Евро-2024
Сборная Шотландии по футболу
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