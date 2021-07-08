«Предлагаю сделать 8 июля нерабочим днем». Реакция болельщиков на отставку Черчесова

Читатели «СЭ» высказали свое мнение об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Большинство поддерживает такое решение. При этом часть болельщиков благодарит тренера за выступление на ЧМ-2018 в России, где команда дошла до 1/4 финала.

Hollаnder-Michel: «А ведь Черчесов мог сам подать в отставку сразу же после вылета сборной. Приняли бы ее в РФС или нет — другой вопрос. Зато Черчесов запомнился бы как порядочный человек, мужчина. А так... особенно после всех его нелепых отмазок он останется в памяти болельщиков наглым, самовлюбленным и не очень умным тренером-неудачником».

Каспиский берег: «Сегодня день единения болел всех мастей! Ура, господа-товарищи! Предлагаю сделать 8 июля нерабочим днем!»

МаратХ: «Не думал, сегодня в магазин выходить. Но придется».

northstand: «Спасибо за ЧМ-2018 и успехов в дальнейшей карьере. Ожидаемое и логичное решение. Особенно после недавней пресс-конференции».

Adios Amigos R: «Спасибо, Станислав Саламович за ту всеобъемлющую и безоглядную радость, которую мы испытали три года назад. Это было круто, красиво и волшебно. Здоровья вам, успехов на новом поприще, удачи, и конечно же без травм».

сredit 500: «У бати день рождения сегодня, какой бы хороший подарок я ему теперь не подарил — этот все равно лучше».

Dolphin75: «По такому случаю можно выпить бутылочку осетинского вина».

ntsg62: «Поздравляю всех неравнодушных! Нужен немец-тренер! Только он наведет порядок, уйдет от влияния всяких червей-агентов!»

Текстиль 1937: «Черчесов повел себя так что вряд ли какой-то клуб РПЛ когда-нибудь захочет иметь с ним дело».

John Doe: «Раньше писал, и сегодня повторю. Никогда не считал награды игроков и Станислава Саламовича Черчесова за ЧМ-18 чрезмерными. Дело не в результатах как таковых. Страна вложила просто огромные деньги в ЧМ. Не в само проведение, а в себя, в инфраструктуру, чтобы турнир провести на уровне.

Можно ли было выступить лучше? Спорный вопрос. А вот то, что можно было намного хуже, точно. Но сборная с Черчесовым сделала, что сделала, позволив стране по сути полностью прочувствовать ЧМ как огромный праздник. Вот за это и награды.

Все когда-то заканчивается. И лучше вовремя. Я буду помнить человека Черчесова по ЧМ, как «космос». Спасибо за все хорошее, и удачи Вам в дальнейшей карьере, Станислав Саламович».

Mas7er: «Лучшая новость дня. Давно пора».

Соломон Кац: «Прощай, Стас! Ты навсегда останешься в наших сердцах! Полководец-победитель».

Ivarr: «Это просто праздник какой-то!»

Тимоха: «С праздником, товарищи!»

23 быка: «Йоахим Лев? Карпин? Бердыев?»

На Евро-2020 сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в своей группе с тремя очками. Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.