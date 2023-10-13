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13 октября, 23:41

Сборная Португалии благодаря дублю Роналду обыграла Словакию в отборе Евро-2024

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Сборная Португалии обыграла национальную команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:2.

Счет на 18-й минуте матча открыл португальский нападающий Гонсалу Рамуш. Через 11 минут его партнер по команде Криштиану Роналду увеличил преимущество, реализовав пенальти. Давид Ханко из сборной Словакии отыграл один мяч на 69-минуте. На 72-й минуте матча Роналду оформил дубль. Окончательный счет в игре установил словацкий форвард Станислав Лоботка (80-я минута).

Португалия занимает первое место в группе J, набрав 21 очко за 7 игр. Словакия расположилась на 2-й позиции (13 очков в 7 матчах).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:2
Словакия

В другом матче группы Исландия сыграла вничью с Люксембургом — 1:1. А Босния и Герцеговина обыграла Лихтенштейн — 2:0.

Босния и Герцеговина с 9 очками занимает 4-ю строчку в таблице своей группы. У Исландии 7 очков и 5-я позиция. Лихтенштейн замыкает группу, команда не набрала ни одного очка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
1:1
Люксембург
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Босния и Герцеговина

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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