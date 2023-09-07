Чехия и Албания сыграли вничью, Польша победила Фарерские острова в отборе Евро-2024

Завершились два матча группы Е отборочного турнира Евро-2024.

Чехия сыграла вничью с Албанией — 1:1. За чешскую команду забил Вацлав Черны на 56-й минута, а за албанцев — Недим Байрами (66-я).

Сборная Польши обыграла Фарерские острова со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Роберт Левандовски, который забил на 73-й и 83-й минутах.

Первое место в группе Е занимает Чехия с 8 очками, Албания — вторая (7 очков), Польша — третья (6 очков). Фарерские острова находятся на пятом, последнем месте с 1 баллом.