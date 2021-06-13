«Почему Миранчук не играл с первых минут? Почему опять поверили в Семенова?!» Орлов задает вопросы Черчесову
Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения сборной России от Бельгии (0:3) считает, что Станислав Черчесов не угадал с составом.
— К сожалению, приходится признать: безнадега, причем без особых проблесков... «Герой» матча — Семенов. Сразу же отдал голевой пас Лукаку. О чем это говорит? Он настолько не уверен в себе, когда выходит на поле. А ведь у нас считается опытным защитником. До матча Андрей Талалаев говорил о его плюсах, но игра все показала.
И тут возникает вопрос к Черчесову? Ведь Семенов во всех матчах или почти во всех допускал грубейшие ошибки! Разве не так? Почему же тренер в него опять поверил? Ведь в контрольной встрече с болгарами мы увидели, что Баринов на месте правого центрального смотрелся увереннее, но сегодня Дмитрий действовал выше, в опорной зоне. Значит, Черчесов не угадал...
А что это за решение по Черышеву? Выпустили на замену и убрали с поля. Ведь Черышев не играет в «Валенсии», часто травмируется. Миранчук в «Аталанте» тоже нередко остается в запасе, но он выходит со скамейки, отдает и забивает. Так почему же мы не увидели его сегодня в матче с первых минут?! Получается, Черчесов не до конца знает возможности своих подопечных?
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
(Виталий Айрапетов)
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