Петржела: «В Чехии никто не любит главного тренера Шилгавы»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Чехии против Молдавии в отборочном турнире к Евро-2024.

«Это уже катастрофа, потому что в Чехии никто не любит главного тренера Ярослава Шилгавы, никому не нравится футбол сборной Чехии. У нас уже сейчас проблема, а случившееся с этими футболистами — просто катастрофа», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Чехия за семь матчей набрала 12 очков и расположилась на втором месте группы E. Матч с Молдавией состоится завтра, 20 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.