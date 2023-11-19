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Сегодня, 18:26

Петржела: «В Чехии никто не любит главного тренера Шилгавы»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Чехии против Молдавии в отборочном турнире к Евро-2024.

«Это уже катастрофа, потому что в Чехии никто не любит главного тренера Ярослава Шилгавы, никому не нравится футбол сборной Чехии. У нас уже сейчас проблема, а случившееся с этими футболистами — просто катастрофа», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Чехия за семь матчей набрала 12 очков и расположилась на втором месте группы E. Матч с Молдавией состоится завтра, 20 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-v-chekhii-nikto-ne-lyubit-glavnogo-trenera-shilgavy-nikomu-ne-nravitsya-futbol-sbornoi-307232/
Властимил Петржела
Сборная Чехии по футболу
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