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Чижек — об отстранении игроков сборной Чехии: «Ребята подвели команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Рубина» Томаш Чижек прокомментировал отстранение троих игроков сборной Чехии.

19 ноября сборная Чехии объявила об отстранении экс-форварда «Локомотива» Яна Кухты, защитника «Вест Хэма» Яна Цоуфала и игрока «Ариса» Якуба Брабеца. В чешских СМИ сообщается, что причиной отстранении стало нарушение режима.

«Для сборной это неприятная история. Ребята подвели команду, потому что нас ждет очень сложный матч с Молдавией, несмотря на то, что Чехию устроит и ничья. Правильно ли поступило руководство, отстранив игроков? Посмотрим, это можно будет обсудить после игры», — заявил Чижек.

Сборная Чехии 20 ноября дома примет Молдавию в отборочном турнире Евро-2024. За тур до конца чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка.

Источник: Metaratings
Томаш Чижек
Футбол
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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