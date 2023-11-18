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Отбор Евро 2024: Армения — Уэльс, Нидерланды — Ирландия. Расписание матчей 18 ноября

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Игрок сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян.
Фото Федерация футбола Армении
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Группа B

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
18 нояб, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Франция
Гибралтар
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
18 нояб, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
Ирландия

Группа D

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Уэльс
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 20:00. Skonto (Рига)
Латвия
Хорватия

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 20:00. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Андорра
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 22:45. Pancho Arena (Фельчут)
Израиль
Румыния
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 22:45. St. Jakob Park (Базель)
Швейцария
Косово

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Чемпионат Европы по футболу
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