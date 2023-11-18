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Сегодня, 04:51

Рэшфорд получил травму в матче с Мальтой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил травму в матче за сборную Англии, сообщает Manchest Erevening News.

26-летний англичанин травмировался после столкновения с защитником Трентом Александром-Арнольдом во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Мальты (2:0). Ему оказали медицинскую помощь, и он был заменен на полузащитника Коула Палмера.

В этом сезоне Рэшфорд сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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