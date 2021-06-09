Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

«На наши игры не нужно аккредитовываться». «Крылья Советов» пригласили журналиста Арустамяна на сборы

14:09
Теги:

«Крылья Советов» пригласили журналиста Нобеля Арустамяна на сборы в Сербии. 8 июня стало известно, что ему отказали в аккредитации на чемпионат Европы по футболу.

«Привет, Нобель! Приглашаем вас поработать на сборах «Крыльев» в Сербии! Фактуры много, доброжелательная атмосфера и 5 игр, на которые не нужно аккредитовываться. Плескавица и чевапчичи за наш счет. Стартуем 14 июня!» — говорится в посте клуба в Twitter.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге
«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд