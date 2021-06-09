«На наши игры не нужно аккредитовываться». «Крылья Советов» пригласили журналиста Арустамяна на сборы

«Крылья Советов» пригласили журналиста Нобеля Арустамяна на сборы в Сербии. 8 июня стало известно, что ему отказали в аккредитации на чемпионат Европы по футболу.

«Привет, Нобель! Приглашаем вас поработать на сборах «Крыльев» в Сербии! Фактуры много, доброжелательная атмосфера и 5 игр, на которые не нужно аккредитовываться. Плескавица и чевапчичи за наш счет. Стартуем 14 июня!» — говорится в посте клуба в Twitter.

Привет, @ANobelito!



Приглашаем вас поработать на сборах «Крыльев» в Сербии! Фактуры много, доброжелательная атмосфера и 5 игр, на которые не нужно аккредитовываться. Плескавица и чевапчичи за наш счёт. Стартуем 14 июня! — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 9, 2021

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.