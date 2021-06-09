Журова назвала провокацией заявление датской полиции о российских болельщиках

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление датской полиции.

Ранее начальник службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль заявил, что «в Дании облегчены тем, что российские болельщики не приедут на матч с их сборной».

«Почему в Дании должны были быть беспорядки? Это абсолютная провокация с их стороны! Мы провели прекрасный чемпионат мира, разве была хоть одна драка на нем? В тех случаях, когда болельщики вели себя неадекватно, их всегда сопровождали, довозили до гостиниц. Никаких стычек не было. С чего они взяли, что в Дании должно быть по-другому? Если вспоминать чемпионат Европы во Франции, то на нем инициатором потасовок являлись как раз не русские фанаты. Радоваться, что не приехали болельщики из той страны, которая принимает ЧЕ — неправильно», — сказала Журова «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)